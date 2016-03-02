بالصور.. السيسى يختتم زيارته لليابان بجولة داخل مدرسة للتعليم الأساسى

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته لليابان، قبيل توجهه إلى كوريا الجنوبية فى ثالث وآخر محطات جولته الاسيوية التي شملت كازاخستان أيضا، بزيارة إحدى مدارس مرحلة التعليم الأساسى فى طوكيو، للاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة فى تربية النشء وطرق التعليم المبتكرة.

وخلال الجولة تفقد الرئيس السيسى عدداً من الفصول الدراسية ، للتعرف على طرق التعليم الحديثة اليابانية ، كما دخل فى حديث باسم مع عدد من الأطفال،كما داعب عدد أخر منهم .

وفى نهاية زيارة الرئيس السيسى للمدرسة ، وجه الدعوة للأطفال لزيارة مصر ، وهو ماقوبل بسعادة بالغة وترحيب كبير من قبل الأطفال ومعلمى المدرسة .

كان الرئيس قد شارك فى المنتدى الاقتصادى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى- اليابانى المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية.

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