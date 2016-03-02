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البابطين: الشرقية بحاجة إلى زيادة أعداد الخريجين في التخصصات البترولية

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البابطين: الشرقية بحاجة إلى زيادة أعداد الخريجين في التخصصات البترولية البابطين: الشرقية بحاجة إلى زيادة أعداد الخريجين في التخصصات البترولية

    أكد مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بالشرقية ماجد البابطين أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى زيادة أعداد الخريجين في التخصصات البترولية الواعدة، قائلاً "إننا في منطقة بترولية تستقطب الشركات العملاقة من جميع دول العالم مما زاد من حدة المنافسة".

وأشار البابطين خلال زيارته أول أمس للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام، إلى ضرورة انتقاء التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، قائلاً "نتمنى أن تعمل الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب بتجربة معهد البترول لتحقيق جودة عالية من المخرجات المهنية عالية التدريب والجودة"، لافتاً إلى أن وزارة الإعلام ساهمت في تقديم العديد من المبادرات في دعم هذه المعاهد من خلال المشاركة في الاستشارات الإعلامية وتسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام، مما يزيد الوعي لدى الشباب للالتحاق بالتخصصات المهنية النادرة التي يحتاجها سوق العمل.

من جهته، رحب المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول م. عبدالله اليامي بزيارة مدير فرع وزارة الإعلام والوفد المرافق له، مؤكداً البحث مع مدير الفرع أوجه التعاون بين المعهد وفرع وزارة الإعلام، والتأكيد على ضرورة إبراز ما يقدمه المعهد في وسائل الإعلام، من تخصصات مهنية عالية الجودة في مجال البترول والغاز.

وكانت زيارة مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بدأت بجولة في مركز الإنشاء والحفر برفقة م. سعد الشهراني، تلاها جولة في مركز الصيانة والتشغيل برفقة م. بندر المطرفي، واختتمت الزيارة باجتماع ترأسه المدير التنفيذي وقيادات المعهد مع مدير فرع الوزارة.

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