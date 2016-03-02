د. العمر: الاهتمام بالتعليم جزء من الاهتمام بالأمن الوطني

أكد د. بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود إن الاهتمام بالتعليم العام والعالي صورة من صور الاهتمام بالأمن الوطني، قائلاً "إنه مسؤولية كل مؤسسات المجتمع بوصف التعليم استثمارا بشرياً ترى فيه المجتمعات أساسا للتنمية الشاملة، وهدفا لإحداث التحول المأمول في مسيرتها ومستقبلها ومؤشراً يحدد موقعها بين المجتمعات الأخرى".

وشدد د. العمر خلال رعايته صباح أمس حفل افتتاح المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بمقر الجامعة نيابة عن وزير التعليم، على أهمية مواكبة التطورات التربوية المعاصرة والعمل على تعزيز التفاعل بين قطاعي التعليم، ودفع الجهود التي تبذل في هذا المجال بما يحقق التعاون والتكامل، داعياً المختصين إلى معرفة أبرز مشكلات التعليم العام وعلاقاتها بمشكلات التعليم العالي ومعرفة الإمكانات المتوفرة لدى مؤسسات التعليم العالي وأهمية الاستفادة منها في تطوير التعليم العام وحل مشكلاته.

وامتدح د. أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، في كلمة له المؤتمر، مؤكداً أنه يعد نوعيا في موضوعاته وأطروحاته وجلساته، ويؤمل منه أن يساعد في تقديم توصيات تربوية رصينة تسهم في وضوح الرؤية والقرارات وتحرك الجهود نحو مناطق التكامل المطلوبة في المناهج والبرامج والأطر التنظيمية بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية رئيس اللجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر د. فهد الشايع كلمة أبان فيها أن وضوح الغاية والهدف من التعليم مطلب أساسي ينبغي أن يكون حاضراً لدى الجميع سواء المخططة أو المنفذة أو المستهدف.