المحافظون: الإعلام شريك إستراتيجي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات

أكد محافظو محافظات المملكة، صباح أمس، أثناء تدشينهم حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "الإعلام وقاية"، أن الإعلام شريك إستراتيجي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات عبر نشر التوعية وثقافة السلامة بين أفراد المجتمع.

وتتضمن الفعاليات انطلاق مسيرة لآليات الدفاع المدني والنشرات التوعوية والإرشادية واللوحات والمطويّات وبعض الهدايا التي تحمل عبارات توعوية على الطرق والشوارع الرئيسية وفي الميادين العامة في جميع المحافظات، وإقامة مسابقات ثقافية وتوعوية، إلى جانب تنظيم العديد من المحاضرات في المدارس والجامعات بمشاركة ضباط ومتخصصين، وتنظيم برنامج زيارات طلاب المدارس للمعرض للاطلاع على المهام التي يقوم بها رجال الدفاع المدني.

المجمعة

وأكد سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود أهمية الإعلام ودوره التفاعلي الكبير سواءً في المجال التوعوي أو الوقائي وفي كل ما يخدم الوطن والمواطن، مضيفاً أن مشاركة عدد كبير من الجهات في القطاعين العام والخاص دليل على التكامل والتعاون وهو ما نعول عليه في مواجهة الحوادث والكوارث.

الطائف

وتفقد محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر خلال رعايته حفل اليوم العالمي للدفاع المدني آليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

وقال العقيد أحمد الكاسي مدير الدفاع المدني بالطائف: اليوم نحن نشارك دول العالم أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ولا شك أن النهضة الشاملة التي يعيشها العالم يصاحبها الكثير من الأخطاء والأخطار، والإعلام الذي جعل العالم قرية يقع على عاتقها القيام بمسؤوليتها تجاه ترسيخ مفاهيم السلامة العامة.

الزلفي

وشهدت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي دشنها محافظ الزلفي فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة محاضرة توعوية في أساسيات الإنقاذ والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة لمنسوبي المحافظة ألقاها الرائد سليمان الخمشي مدير مركز السلامة بإدارة الدفاع المدني. ونفذ الدفاع المدني بالمحافظة فرضية حريق وإخلاء بمبنى المحافظة بمشاركة الجهات الحكومية.

وأوضح العقيد علي بن عبدالعزيز النتيفي مدير الدفاع المدني بالزلفي أن الفعاليات يتخللها العديد من المحاضرات التوعوية وتنفيذ عدد من فرضيات الحريق والإنقاذ في مقرات القطاعات الحكومية والمدارس من أجل نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية.

الدوادمي

وقدم الحفل الذي رعاه محافظ الدوادمي مران بن جروان بن قويد عرض مرئي عن إنجازات الدفاع المدني، بحضور العقيد عساف العتيبي مدير الدفاع المدني بالدوادمي.

ويضم المعرض المصاحب ركن كلية التقنية والمعهد الصناعي بالدوادمي، ومستشفى الدوادمي، ومديرية المياه، وتعليم الدوادمي، إضافة إلى العديد من القطاعات الحكومية والخاصة الخيرية، إيذاناً باستمرار الفعاليات لطلاب المدارس والكليات.

البدائع

وعقد محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس اجتماعاً بعدد من المسؤولين بعد تدشينه حفل الدفاع المدني لمناقشة أخطار السيول وتنفيذ وسائل السلامة في جميع الدوائر الحكومية. وأفاد العقيد سامي الزيداني مدير الدفاع المدني بالبدائع أن "مدني البدائع" أقام معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تخلله مسيرة تنطلق من مبنى المحافظة وتجوب الشوارع.

عفيف

ويشارك في المعرض المصاحب للفعاليات في محافظة عفيف 20 جهة حكومية وخاصة من أجل نشر التوعية. وافتتح محافظ عفيف رشيد بن سليمان بن جبرين المعرض وتجول ومرافقوه بين أجنحته واستمعوا لشرح عن كل جناح.

مرات

وتشمل الفعاليات في محافظة عفيف إصدار كتيب بهذه المناسبة يحتوي على إرشادات السلامة والرسائل التوعوية بعدد ثلاثة آلاف نسخة، وعرض فلم توعوي عن الدفاع المدني في الشاشة التفاعلية بحديقة الملك فهد، برعاية محافظ مرات سعد بن محمد بن معمر.

الأفلاج

وقال المقدم محمد بن فالح الدوسري مدير الدفاع المدني بالأفلاج إن إبراز الدور الإيجابي الكبير الذي يقدمه المعرض المصاحب للفعاليات يتضمن رسالة الدفاع المدني الإنسانية لكافة شرائح المجتمع وفئاته.

الليث

وشهدت محافظة الليث انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع.

وبين العقيد عبدالله حامد القرشي مدير الدفاع المدني بالليث أن الإدارة أعدت برنامجاً موسعاً للتعريف بيوم الدفاع المدني ورسالته تجاه أفراد المجتمع، مؤكداً أنها ستأخذ طرحاً جديداً في التوعية واستثمار تقنية المعلومات ووسائل الإعلام الجديد لرفع مستوى الوعي الوقائي والعلاجي.