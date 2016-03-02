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«قياس» يستعرض خطته الإستراتيجية السنوية

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    طالب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود مديري الإدارات بالمركز بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي يعمل المركز على تحقيقها.

وأوضح سموه خلال اجتماعه بمديري الإدارات، أثناء متابعة أعمال الخطة الإستراتيجية للمركز لهذا العام 2016م، أن المركز حقق خلال السنة الماضية، بعض الأهداف من خلال الشراكات مع الجهات والمؤسسات، وتحقيق بعض الرؤى الإستراتيجية، مشيراً إلى أنه تم تحقيق ما يزيد على 90% من الخطة الإستراتيجية السنوية.

واستعرضت إدارة التخطيط والجودة خلال الاجتماع الخطة الإستراتيجية لعام 2015م وما تم خلالها، ومن ثم تم استعراض الخطة لعام 2016م، وأهم الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها هذه السنة بإذن الله.

الجدير بالذكر أن المركز وسعيًا لتحقيق رؤيته ورسالته فقد تم وضع سبعة أهداف إستراتيجية مترابطة ومتكاملة تمثلت في مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين من المنتجات والخدمات، والتحول نحو الريادة العالمية، ودعم البحوث والدراسات، ورفع مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، وتطوير القدرات المؤسسية، إضافة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المالية وفي هذا السياق تم بناء العديد من المشروعات والمؤشرات التي تضمن تحقيق رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية.

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