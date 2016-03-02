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مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم مؤتمراً دولياً لمناقشة التحديات في مجال العناية المركزة

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مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم مؤتمراً دولياً لمناقشة التحديات في مجال العناية المركزة مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم مؤتمراً دولياً لمناقشة التحديات في مجال العناية المركزة

    تنظم مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الأول للرعاية المركزة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان تحت عنوان "التحديات في مجال العناية المركزة" خلال الفترة من الأربعاء للخميس 21- 22 جمادى الثاني 1437ه الموافق 30- 31 مارس 2016م، والذي تم اعتماده من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليم طبي؛ وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لأطباء وممرضي وفني العناية المركزة من خلال المضي قدماً في تنظيم برامج التعليم الطبي المستمر في مختلف التخصصات.

وقال أ.د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشئون الأطباء بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية أنه من المقرر أن يتمحور جدول أعمال هذا المؤتمر حول أهم القضايا الملحة التي تواجه القطاع الطبي حالياً في مجال العناية المركزة، وسيتخلل هذا الحدث أيضاً تنظيم سلسلة من جلسات التفاعلية ومحاضرات عامة تسلط الضوء على أبرز التحديات والحلول والتي من شأنها الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة.

وأشار أ.د.عبدالله الحربش إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنظمها المجموعة بشكل دوري للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكوادر الطبية والفنية، أملاً في أن ينعكس ذلك في معدلات جودة أعلى بالخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمراجعين في مختلف التخصصات.

من جهته، ذكر د. عوض العمري استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية رئيس اللجنة العلمية أن المؤتمر سيشهد حضوراً علمياً مكثفاً من كبار المتخصصين في أوروبا وأمريكا وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى نخبة واسعة من المتحدثين السعوديين، إذ سيشارك في فعاليات المؤتمر نحو 30 متحدثاً، وسيتضمن 6 جلسات علمية تحتوي على 22 محاضرة، علاوة على ورشتي عمل.

وأضاف: كما سيتناول آخر المستجدات العالمية فيما يتصل بانتشار فيروس كورونا وطرق مكافحته وآليات الوقاية منها، إضافة إلى استعراض آخر الدراسات ذات الصلة بتطوير اللقاح الوقائي من الفيروس. كما سيتطرق المؤتمر إلى الأبحاث الحديثة في مجال العناية المركزة في مختلف الحالات المرضية، والالتهابات المزمنة وطرق علاجها والقضاء عليها.

وتابع: كما أن هذا المؤتمر سيتضمن تقديم محاضرات عن كيفية علاج الإصابات الدائمة التي تتطلب عناية مركزة والتي من بينها الحوادث والحالات الحرجة، كما خصصت اللجنة العلمية للمؤتمر محاضرات متخصصة لمناقشة أحدث الوسائل لتطوير علاج المصابين بأمراض القلب والجلطات القلبية بالعناية المركزة.

واختتم د. عوض العمري قائلاً إن هذا المؤتمر يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتواصل مع المهتمين في هذا المجال، سواء داخل المملكة أو خارجها وهو ما سيسهم بمشيئة الله بالارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة في العناية المركزة من المشاركين بالمؤتمر.

يذكر أن التسجيل لحضور هذا المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني:

www.hmg.com.sa/en/medical professionals/CME أو التواصل على الواتس آب 0539206008.

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