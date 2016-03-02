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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 2 طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء بالقاهرة

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 2 طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 2 طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء بالقاهرة
القت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه 2 طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخبز المتحرى عنه وأسفرت عن القبض على صاحبه وبالفحص تبين تصرفه فى 2 طن و670 كليو دقيق ببيعها بالسوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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