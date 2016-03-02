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حبس عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية تركية للإتجار بها فى منشأة القناطر

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حبس عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية تركية للإتجار بها فى منشأة القناطر حبس عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية تركية للإتجار بها فى منشأة القناطر
قررت نايبة الجيزة حبس ضبط عاطلين لاتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهما بندقيتين آلى وبندقية تركى، وعدد من الطلقات بمنطقة منشأة القناطر4 أيام على ذمة القضية.

كانت معلومات وردت معلومات للرائد على عبد الكريم، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد بإتجار عاطلين بالأسلحة النارية والذخيرة، وأنهما يخفيان الأسلحة بمسكن أحدهما.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما الأحراز المذكورة، بالإضافة إلى 3 خزئان سلاح آلى و19 طلقة. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فأخطر اللواء خالد حجازى، مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365