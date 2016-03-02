الثعلب الصغير (5) - حازم إمام: لن أنسى ما فعله طارق سليم

"لن أنسى ما فعله".. هكذا تحدث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عن طارق سليم رمز النادي الأهلي بعد زيارته له عقب وفاة والده حمادة إمام.

وودعت الكرة المصرية في يناير الماضي واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72.

وحرص طارق سليم على زيارة منزل الراحل حمادة إمام لتقديم العزاء على الرغم من حالته الصحية.

وتطرق حازم إمام في ظهوره التليفزيوني مع قناة CBC عبر برنامج (صاحبة السعادة) للحديث عن طارق سليم قائلا: "كان دائما ما يتحدث معي قبل أي لقاء بين الأهلي والزمالك. كانت تجمعنا علاقة مودة دائما".

وأضاف "كذلك مع والدي. في يوم الوفاة تحدث لي شخص تابع له نظرا لصعوبة أن يتحدث في الهاتف، وأكد لي عبر الشخص المتصل أنه يصر على زيارة المنزل".

وتابع " بعدها وصل بالفعل للمنزل في نفس يوم الوفاة وأصر على الصعود إلى البيت وتقديم العزاء. موقف رائع لن أنساه".

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