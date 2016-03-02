مارتن يول يكشف .. ماذا قال لغالي بأول مقابلة بينهما في الأهلي

كشف مارتن يول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ما دار مع حسام غالي لاعب الفريق في أول ظهور للهولندي داخل النادي.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع مارتن يول ليخلف المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي تسلم المهمة بعد رحيل جوزيه بيسيرو.

وقدم الأهلي مدربه الجديد في مؤتمر صحفي داخل النادي قبل أن يقوم بعمل جولة ويلتقي بلاعبي الأهلي.

وقال مارتن يول: "سعيد للغاية باليوم الأول هنا في الأهلي وبمقابلة كل لاعبي الفريق".

وعن حسام غالي، قال يول في تصريحات عبر قناة الأهلي "أخبرته أنه لم يتغير. وكأن عمره ما زال 22 أو 23 سنة".

وأضاف "مازال بنفس الحماس ونفس الأداء ونفس الحركات بنفس المستوى في استقبال العرضيات وغير ذلك. مثل ما رأيت منه في توتنام بعد انضمامه من فينورد".

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بالصور - اليوم الأول لمارتن يول في الأهلي