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محافظ أسوان: إصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج لـ230 مليون جنيه

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محافظ أسوان: إصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج لـ230 مليون جنيه محافظ أسوان: إصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج لـ230 مليون جنيه
قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن إصلاح وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى القديمة والمتهالكة على مستوى المحافظة، تحتاج إلى مبالغ مالية تصل لحوالى 230 مليون جنيه، فيما تصل تكلفة أعمال الإصلاح العاجلة إلى 70 مليون جنيها، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الإسكان والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، عقب لقاءه بمسئولى شركة مياه الشرب، أنه شدد على مسئولى المرافق العامة بسرعة الانتهاء من تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى رصف الطرق والتشجير والتجميل والإنارة بـ3 شوارع رئيسية داخل مدينة أسوان تضم شوارع الجيش وكلية التربية ونيابة المرور بالعقاد، ليكون ذلك بداية حقيقية لإعادة الوجه الجمالى للمناطق الداخلية بالمدينة، وعدم اقتصار التطوير والتجميل على كورنيش النيل.

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