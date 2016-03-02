"لا للأحزاب الدينية" تجتمع اليوم بجابر نصار لتفعيل مبادرة "أمنعوا النقاب"

تعقد حملة "لا للأحزاب الدينية"، اليوم الأربعاء، اجتماعين الأول مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والثانى مع عدد من الشخصيات السياسية، لبحث تفعيل مبادرة "أمنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية.

وقال محمد عطية منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" لـ"اليوم السابع"، إن الحملة ستلتقى عدد من الشخصيات السياسية أبرزها فريدة الشوباشى وجمال زهران، لتوضيح رؤية لمبادرة بشكل كامل والإجراءات التى ستتبعها لتنفيذ هذه المبادرة.

وأوضح منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة ستعرض على الدكتور جابر نصار التعاون مع الحملة لتعميم منع النقاب فى جميع الجامعات المصرية.

- "لا للأحزاب الدينية" تجتمع مع شخصيات عامة لبحث تفعيل مبادرة "امنعوا النقاب"

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- "لا للأحزاب الدينية" تبحث مع جابر نصار تفعيل مبادرة "امنعوا النقاب"

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