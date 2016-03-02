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رئيس اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية: مصر تسير بثبات نحو النمو

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رئيس اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية: مصر تسير بثبات نحو النمو رئيس اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية: مصر تسير بثبات نحو النمو

قال رئيس اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية المشتركة، ساتوشى أوزاوا، إن تسير بثبات فى طريق النمو، كما يتوقع صندوق النقد الدولى انخفاضا فى حجم التضخم، كما يتوقع أن يصل حجم النمو فى مصر 4.3 % خلال عام 2017 – 2016 .

وأضاف "أوزاوا"، فى كلمته بمنتدى مجلس الأعمال المصرى اليابانى، المنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع عدد من الدول، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسى لليابان ستعمل على تسريع وتيرة الأعمال بين اليابان ومصر.

وأكد أن مصر جذبت كبرى الشركات، نظرا لموقعها الاستراتيجي فهى تقع فى شمال إفريقيا وعلي مقربة من أوروبا، هذا بالاضافة إلى أن تعداد السكان يقترب من المائة المليون نسمة مما يجعلها سوقا واعدة تجذب أنظار المستثمرين.

وأوضح أن سبعين بالمائة من الشركات اليابانية فى مصر تتوقع زيادة نموها، وهذا مؤشر إيجابى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، مختتماً كلمته بق له:" آمل وأدعو ان تثمر هذه الزيارة وهذا المنتدى عن نتائج طيبة".


>- بالصور.. السيسى: مصر تشهد ثورة اقتصادية ونتطلع لشراكة حقيقية مع اليابان

- بالفيديو.. لحظة دخول السيسى لافتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى
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- الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان
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مصر 365

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