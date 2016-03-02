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بالصور..مدير المنطقة الصناعية بأبو خليفة: 22 ألف فرصة عمل بمنطقة غرب القناة

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بالصور..مدير المنطقة الصناعية بأبو خليفة: 22 ألف فرصة عمل بمنطقة غرب القناة بالصور..مدير المنطقة الصناعية بأبو خليفة: 22 ألف فرصة عمل بمنطقة غرب القناة
قال المهندس يوسف شكرى يوسف مدير المنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية أن الهدف من انشاء المشروع هو إقامة مشـروع عمـرانى يكـون مثلثـا عمـرانيا مـع مدينة الإسماعيليـة (غرب القنـاة) ومدينـة الإسماعيليـة الجديـدة ووادى التكنولوجيا (شرق القناة) لتكوين كيان اقتصادى يلبى توجهـات المخطـط الاستراتيجـى العـام لمدينـة الإسماعيلية.

وأشار مدير المنطقة أنه تـمت الموافقـة علـى عـدد 233 مشـروع بالمنطقـة الجـارى ترفيقها على مساحة 197 فدانا لتشمل صناعات متنـوعة تبـدأ من الصناعات الغذائية مرورا بصناعـات النسيج والملابـس الجاهـزة والصناعـات الخشبيـة ومـواد البنـاء وصناعـات البلاستـك والصنـاعات الكيميائيـة والدوائيـة طبقـا للتصنيـف البيئـى والتـى توفر 22 ألف فرصـة عمـل باستثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه.

وأضاف أنه تمت الموافقة على على تخصيص مساحة 30 فدان غابة شجريـة وبداخلـها مساحـة 5000م2 مبنى المجـزر الآلـى لذبح الحيوانات ومساحة 1225 م2 لإقامة محطة معالجـة صـرف المـجزر وقـد تـم التنفيـذ والتشغيـل كما سيقام بالمنطقة منطقة مطور تجارى ومجمع لوجستى على مساحة (50) فدان بالمنطقة اللوجستية ويتم حاليا مراجعة البروتـوكـول النهائـى لمنطقـة الصـوامع وتخزين الغلال بين كل من محافظـة الإسماعيليـة ووزارة والتجارة الداخلية الشـركة المصرية القابضـة للصـوامع والتخـزين على مساحة (40) فـدان بالمنطقـة اللوجستية.

المنطقة الصناعية بأبو خليفة (1)

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>- رئيس الوزراء: تنمية وتطوير القطاع الصناعى على رأس أولويات برنامج الحكومة

- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعو مستثمرى اليابان للمشاركة فى المشروعات

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