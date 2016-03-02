محافظ الأقصر يفاجئ المستشفى العام بجولة ليلية ويحيل 9 أطباء للتحقيق

قرر محمد بدر محافظ الأقصر، إحالة النائب الإدارى بمستشفى الأقصر العام، و9 أطباء للشئون القانونية، وذلك للتحقيق معهم بسبب تغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بالمستشفي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجرها المحافظ فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تفقد خلالها مستشفى الأقصر العام والمستشفى الدولي، حيث قام المحافظ بفحص سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء والممرضين بالمستشفى العام وتبين وجود 4 أطباء فقط من إجمالى 12 طبيبا من المفترض تواجدهم بالمستشفى فى ذلك الوقت.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى الأقصر الدولي، والتقى مدير المستشفى الدكتور عبد العال بهنسي، حيث استعرض المدير رؤيته لتطوير المستشفي، والمتطلبات التى تساهم فى رفع كفاءة المستشفي، وطالب بضرورة توفير عدد أكبر من الحضانات وأجهزة العناية المركزة، ووعد المحافظ بالعمل على توفير كافة المتطلبات التى تساعد المستشفى الدولى لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى المحافظة.