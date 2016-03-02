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بالفيديو.. الرئيس السيسى يغادر قاعة المنتدى الاقتصادى بعد إلقاء كلمته

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بالفيديو.. الرئيس السيسى يغادر قاعة المنتدى الاقتصادى بعد إلقاء كلمته بالفيديو.. الرئيس السيسى يغادر قاعة المنتدى الاقتصادى بعد إلقاء كلمته

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، قاعة المنتدى الاقتصادى عقب إلقائه كلمته بمنتدى مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

كان الرئيس قال إن تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعصراً تنموياً جديدا، مشددا على أن مصر تتطلع لتعزيز علاقاتها وتسعى لشراكة حقيقية مع اليابان.

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بافتتاح:" وفى هذا السياق أود التأكيد على توفير التمويل اللازم، وأدعو الى إنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق اليابانية، ونحن ندرك وجود بعض المعوقات، ونعمل على حلها بما يدعم عمل الاستثمارات الأجنبية".


>- بالفيديو.. لحظة دخول السيسى لافتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى

- الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان

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مصر 365

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