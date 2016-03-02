نائب وزير الاقتصاد اليابانى للسيسى: عازمون على تقديم التكنولوجيا لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، "يوسكا تاكاجى"، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن المسئول اليابانى وهو عضو بالبرلمان، استهل اللقاء بالإشادة بخطاب الرئيس أمام البرلمان، وباللقاءات المثمرة التي عقدها خلال زيارته لطوكيو.

وأكد اهتمام اليابان بتقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وتشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار بمصر فى إطار المساهمة فى دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر، وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى العديد من المشروعات.

كما أشار الرئيس إلى الأهمية التى توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك.

من جانبه، أشاد المسئول الياباني بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر، موضحا أن الفترة من 2011-2013 شهدت استثمارات يابانية جديدة في مصر، فضلاً عن توسيع أنشطة بعض الاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل.

وأعرب "هياشى" عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق مع الجانب المصري بشقيه الحكومي والخاص من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

- السيسى أمام المنتدى الاقتصادى بطوكيو: صورة الساموراى أمام الأهرامات شاهدة على التواصل المصرى اليابانى..بدأنا تنفيذ برنامج للتنمية المستدامة حتى 2030 .. ونجحنا فى استعادة هيبة الدولة فى مواجهة الإرهاب

- الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان

- بالفيديو.. لحظة دخول السيسى لافتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى

- بالصور.. السيسى: مصر تشهد ثورة اقتصادية ونتطلع لشراكة حقيقية مع اليابان

- بالفيديو.. الرئيس السيسى يغادر قاعة المنتدى الاقتصادى بعد إلقاء كلمته