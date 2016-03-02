د.خالد عمارة يكتب: ما هو المفصل الكاذب؟

حين يحدث كسر بالعظام فمن الطبيعى أن يلتئم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفى حالة عدم التئام الكسر لفترة طويلة تتراوح بين سنة ونصف أو سنتين يحدث تليفات حول مكان الكسر وضمور بالعضلات، وتتحول الحركة حول الكسر إلى ما يشبه المفصل، وتكون حركة غير طبيعية وغير مؤلمة وتتسبب فى عدم الاستقرار، رغم أنها غير مؤلمة للمريض، لكنها تعطل وظيفة الذراع أو الساق بسبب عدم الثبات والاستقرار، وهذا ما يسمى مفصل كاذب.

وهناك أسباب للمفصل الكاذب مثل حدوث التهابات صديدة مزمنة أو ضعف قدرة العظام على بناء الأنسجة العظمية بسبب ضعف الصحة العامة أو قصور الدورة الدموية والأعصاب فى مكان الكسر أو بسبب ضعف التثبيت للكسر، مما يمنع بناء الانسجة الجديدة نتيجة عدم الاستقرار.

كما أن هناك عيوبا خلقية تتسبب فى المفصل الكاذب مثل مرض الأورام الليفية العصبية المتعددة، والذى يؤثر على غشاء عظام الساق، مما يؤدى إلى قصور بالدورة الدموية بالعظام وحدوث كسر ثم مفصل كاذب لا يستجيب لطرق العلاج التقليدية .

وعلاج هذه الحالات يعتمد على تشخيص السبب وعلاجه جراحيا سواء بزيادة قدرة بناء الأنسجة، مثل زراعة العظام أو الخلايا أو تحسين قوة تثبيت الكسر جراحيا، أو إزالة أى بؤرة صديدية تتسبب فى وجود ميكروبات وتلوث بمكان الكسر أو المفصل الكاذب.

وهناك حالات يمكن علاجها بعمل مفصل كاذب جراحيا مثل بعض الأمراض المتأخرة لمفصل الرسغ وبعض أمراض مفصل الفخذ فى كبار السن، والحالات المتأخرة من الكسور حول المفاصل فى حالات كبار السن وسوء الحالة الصحية العامة، وعدم الاحتياج للنشاط الحركى الكثير.. وتقييم حالات المفصل الكاذب يكون بالأشعة والتحاليل لتحديد السبب وخطة العلاج .