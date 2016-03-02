4 استعمالات "غريبة" للقهوة في التدبير

بعيداً عن شربها، للقهوة استعمالات عدة في تدبير المنزل...

تساعد حبات القهوة المطحونة، على:

1. التخلص من رائحة الأطعمة القوية (الثوم والبصل) عن اليدين، وذلك بعد دعكهما بالتفل، من ثم غسلهما بالماء والصابون.

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2. القضاء على روائح الخزائن المغلقة: ضعي قبضة من القهوة في وعاء لمدة ليلة كاملة في داخل الخزائن، وستلاحظين زوال رائحتها غير المستحبة!

3. تنظيف أواني الطهو والتخلص من روائحها الكريهة، من خلال مزج القليل من القهوة بسائل الجلي وتغميس الاسفنجة بالخليط، وفرك الأواني.

4. إزالة الرواسب العالقة في فتحة حوض جلي، من خلال إضافة ملعقة من القهوة إلى وعاء من الماء الدافئ وسكبه داخل الفتحة.

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