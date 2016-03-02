أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

4 استعمالات "غريبة" للقهوة في التدبير

Google+ Print

بعيداً عن شربها، للقهوة استعمالات عدة في تدبير المنزل...

تساعد حبات القهوة المطحونة، على:
1. التخلص من رائحة الأطعمة القوية (الثوم والبصل) عن اليدين، وذلك بعد دعكهما بالتفل، من ثم غسلهما بالماء والصابون.

5 أفكار ناجعة لطرد الذباب من المطبخ
2. القضاء على روائح الخزائن المغلقة: ضعي قبضة من القهوة في وعاء لمدة ليلة كاملة في داخل الخزائن، وستلاحظين زوال رائحتها غير المستحبة!
3. تنظيف أواني الطهو والتخلص من روائحها الكريهة، من خلال مزج القليل من القهوة بسائل الجلي وتغميس الاسفنجة بالخليط، وفرك الأواني.
4. إزالة الرواسب العالقة في فتحة حوض جلي، من خلال إضافة ملعقة من القهوة إلى وعاء من الماء الدافئ وسكبه داخل الفتحة.

شاهدي أيضاً:

5 نصائح للعناية بجوارب "النايلون"

بالفيديو: تخزين الأطعمة بأمان

حلول لرائحة الثلاجة المزعجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات