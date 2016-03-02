اليوم.. وفد من قطاع التعليم بمحافظة قنا يتفقد مدارس الوادى الجديد

وقال محمد صفيان مدير ادارة مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أن المدرسة قد استعدت لاستقبال وفد قطاع التعليم بمحافظة قنا من خلال تنظيم احتفالية فنية تضم عدد من فقرات كورال المدرسة والعزف والالقاء الشعرى واستعراض ما تم انجازه على مدار الفترة الماضية فى المجال التعليمى والاجتماعى والانشطة الطلابية والتربوية حيث حقق 3 طلاب الكراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى مجالات العزف المنفرد والانشطة الرياضية وتقنية الحاسب الالى والذين تم تكريمهم منذ فترة وجيزة مؤكدا على ان اختيار مدرسة اللغات المتميزة لتكون وجهة الوفد فى اول ايام زيارته للمحافظة هو بمثابة اكبر داعم لادارة المدرسة على تحقيق المزيد من الجهد لتحقيق افضل النتائج على مستوى المحافظة .
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