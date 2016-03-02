اليوم.. وفد من قطاع التعليم بمحافظة قنا يتفقد مدارس الوادى الجديد

يقوم وفد من مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووفد من المديرية، ومجلس الاباء والمعلمين والأمناء لتفقد مدارس الوادى الجديد فى زيارة تستغرق 3 أيام، يقوم فيها الوفد بزيارة مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة فى اليوم الاول ومتابعة الانشطة الخاصة بالمدرسة يعقبها تفقد عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة كما يلتقى الوفد بالدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وععد كبير من القيادات التعليمية .

وقال محمد صفيان مدير ادارة مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أن المدرسة قد استعدت لاستقبال وفد قطاع التعليم بمحافظة قنا من خلال تنظيم احتفالية فنية تضم عدد من فقرات كورال المدرسة والعزف والالقاء الشعرى واستعراض ما تم انجازه على مدار الفترة الماضية فى المجال التعليمى والاجتماعى والانشطة الطلابية والتربوية حيث حقق 3 طلاب الكراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى مجالات العزف المنفرد والانشطة الرياضية وتقنية الحاسب الالى والذين تم تكريمهم منذ فترة وجيزة مؤكدا على ان اختيار مدرسة اللغات المتميزة لتكون وجهة الوفد فى اول ايام زيارته للمحافظة هو بمثابة اكبر داعم لادارة المدرسة على تحقيق المزيد من الجهد لتحقيق افضل النتائج على مستوى المحافظة .

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