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استشهاد نقيب ومقتل 4 من الخارجين عن القانون فى مدينة إربد بالأردن

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استشهاد نقيب ومقتل 4 من الخارجين عن القانون فى مدينة إربد بالأردن استشهاد نقيب ومقتل 4 من الخارجين عن القانون فى مدينة إربد بالأردن

>أعلن مصدر أمنى أردنى مساء الثلاثاء عن استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية وهو النقيب راشد حسين الزيود ومقتل أربعة من الخارجين عن القانون خلال العملية التى تجرى ضدهم حاليا فى مدينة إربد (شمال الأردن) ، فيما تم إلقاء القبض على أحدهم.

وقال المصدر، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن فردين من الأمن أصيبا خلال العملية الأمنية وتم إسعافهما وهما قيد العلاج كما أصيب مواطنان اثنان كانا على مقربة من المكان حيث أصيب أحدهما بيده والآخر بقدمه وحالتهما العامة متوسطة.

وأكد أن المواجهة مع الخارجين عن القانون يتم التعامل فيها بكل حرفية وحزم لحين القبض عليهم وبأعلى مستويات التنسيق ووفق خطة محكمة أعدت بناء على معلومات استخبارية تم جمعها عن أولئك الأشخاص.

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