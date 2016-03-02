مجلس الأمة الكويتى يؤكد رفضه وإدانته لتصريحات النائب دشتى المسيئة للسعودية

>أكد مجلس الأمة الكويتى رفضه وإدانته لأى تصريحات تسيء إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى وتهدد سيادتها واستقرارها، مطالبا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة اتجاه مثل هذه الإساءات ووضع حد نهائى لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وشدد المجلس، فى بيان أصدره عقب ختام مناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتى ضد المملكة العربية السعودية والبحرين بناء على طلب نيابى بتخصيص ساعتين بجلسته العادية اليوم الثلاثاء ، على "رفضه التام لهذه التصريحات التى أطلقها النائب دشتى فى أكثر من موقف والتى تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها".

وطالب المجلس، الحكومة بموافاته بكافة الخطوات والإجراءات والتطورات فى هذا الشأن والتى من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية.

وشدد المجلس على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان للكويت فى ظل المتغيرات والتحولات الجارية، لافتا إلى أهمية حفظ النسيج الاجتماعى ورص الصفوف "وهو استحقاق مقدس وواجب وطنى وأن العبث بالأمن الوطنى هو خط أحمر لن يسمح لأى كان بتجاوزه".

واستعرض واستذكر المجلس، فى بيانه، ما قام به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من موقف تلقائى ومبدئى منسجم مع التوجه الرسمى والشعبى للدولة واعتراضه على ما جاء فى كلمة رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى فيما يتعلق بالسعودية أثناء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد فى بغداد أخيرا.

يذكر أن الرئيس الغانم أبدى اعتراضه أمام المؤتمر على كلمة نظيره الإيرانى قائلا "إذا كان الوفد السعودى غير موجود فى المؤتمر فأنا شخصيا والوفد الكويتى نمثل السعودية هنا ولا نقبل إطلاقا التدخل فى الشئون الداخلية للمملكة، ورفع رئيس الجلسة النائب كامل العوضى جلسة اليوم لمجلس الأمة الكويتى على أن يعقد المجلس جلسته التكميلية صباح غد الأربعاء.