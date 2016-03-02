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يونيسف: سوريا تسمح بخطة قومية لتحصين الأطفال

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يونيسف: سوريا تسمح بخطة قومية لتحصين الأطفال يونيسف: سوريا تسمح بخطة قومية لتحصين الأطفال

>قال انطونى ليك رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس الثلاثاء إن مسؤولين سوريين كبارا أبلغوا يونيسف ومنظمة الصحة العالمية أن بإمكان المنظمتين إعداد خطط حملة تحصين للأطفال بمختلف أنحاء البلاد.

وقال ليك إن الحملة تستلزم الوصول لمناطق تقع حاليا تحت الحصار فى الحرب السورية التى شهدت منذ السبت وقفا مؤقتا لإطلاق النار وهو ما يعنى تسهيل السورية وجماعات المعارضة المسلحة التنقل داخل ابلاد.

وقال ليك الذى يزور سوريا للمرة الأولى منذ عامين إنه رأى "محال تجارية مفتوحة وأناسا يتحركون بحرية وأطفال يتلقون دروسهم فى فصول فوق الأرض بدلا من الاختباء فى أقبية خوفا من القناصة. حتى فى مدينة حمص المدمرة بدأ الناس الذين نزحوا بسبب القتال فى العودة."

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مصر 365

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