بالصور.. وفاة كهربائى صعقا بالكهرباء بالشرقية وأسرته تطالب بالتحقيق

لقى كهربائى مصرعه أمس بمركز أولاد صقر بالشرقية صعقا بالكهرباء، ورغم أنه توفى أثناء قيامه بعمله الرسمى إلا أن المسئولين بالكهرباء أخفوا أمر التشغيل الخاص بالمتوفى خشية إدانتهم ووضعهم تحت المسئولية وفق ما ترى أسرة المتوفى.

ولم يكن الفقيد هو الأول بالعائلة لكنه توفى شقيقه بنفس الطريقة عام 1997 مما أدخل الحزن الشديد على العائلة، مطالبين وزير الكهرباء والنائب العام بفتح تحقيق فى الواقعة لمحاسبة المقصرين.

قال عبد الفتاح مجدى محمد السيد نجل المتوفى: زادت صدمتنا بعدما ذهبنا لتخليص أوراق والدى، الذى توفى إثر حادث صعق الكهرباء له يوم 27 من يناير الماضى واستلام حقوقه وفاجأنا رئيس هندسة كهرباء أولاد صقر بطلبه منى ألا نضر أحدا ورفض إعطائى أمر الشغل المكلف به والدى يوم الحادث الموافق 27 يناير المنصرم.

وأضاف طلبت منه نتيجة التحقيقات التى تمت بالإدارة بخصوص الحادث الذى أنهى حياة والدى لكنه رفض أيضا، وبدأ فى معاملتى بطريقة غير لائقة وتهديدى بعدم صرف مستحقات والدى حال إصرارنا على فضح أمرهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.



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ابن المتوفى



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ابن شقيق المتوفى



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نجل ونجل شقيق المتوفى



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شهادة الوفاة مثبت بها أنه توفى صعقا بالكهرباء



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تصريح الدفن من النيابة العامة



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أقوال فنى الكهرباء بمحضر الشرطة تؤكد الوفاة أثناء العمل



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تقرير طبى يؤكد الوفاة صعقا بالكهرباء