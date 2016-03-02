مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط اعمال توسعات نفق زهراء المعادى

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، إشرافها على أعمال توسعات بنفق زهراء المعادى فى ظل تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى بأنه تم وضع حواجز وسدادات مرورية بمحيط منطقة الأعمال لمنع وقوع اى حوادث مرورية على أن تكون تلك التوسعات وأعمال التطوير تتم دون اجراء اية تحويلات مروريه او غلق للنفق أمام حركة السيارات على ان يكون العمل حتى يوم 25 مارس المقبل وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة.

و أضاف المصدر انه تم وضع العلامات الارشاديه للعمل على تسيير الحركه المروريه مع استخدام كافه المساعدات الفنية اثتاء الحفر على ان تكون تلك الاعمال ليلا ونهارا فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط منطقة الاعمال.