أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط اعمال توسعات نفق زهراء المعادى

Google+ Print
مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط اعمال توسعات نفق زهراء المعادى مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط اعمال توسعات نفق زهراء المعادى
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، إشرافها على أعمال توسعات بنفق زهراء المعادى فى ظل تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى بأنه تم وضع حواجز وسدادات مرورية بمحيط منطقة الأعمال لمنع وقوع اى مرورية على أن تكون تلك التوسعات وأعمال التطوير تتم دون اجراء اية تحويلات مروريه او غلق للنفق أمام حركة السيارات على ان يكون العمل حتى يوم 25 مارس المقبل وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة.

و أضاف المصدر انه تم وضع العلامات الارشاديه للعمل على تسيير الحركه المروريه مع استخدام كافه المساعدات الفنية اثتاء الحفر على ان تكون تلك الاعمال ليلا ونهارا فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط منطقة الاعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق