وكيل التربية والتعليم تفتتح المهرجان الكشفى لمدارس الغربية

تفتتح فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، المهرجان الكشفى لمدارس الفرق الكشفية المتميزة، لكافة المراحل التعليمية تحت شعار " معا نبنى مصر " .>يقام المهرجان على أرض مدرسة الميكانيكية الصناعية، بطنطا، ويشارك فيه 1000 كشاف وشبل وبرعم وجوال، من أبناء الغربية، لتدعيم روح الانتماء والولاء للوطن، وتأكيد على أن النشاط التربوى هو السبيل إلى الرقى بالطلاب لتنمية مواهبهم وسماتهم الشخصية.

يشارك فى المهرجان مدارس الإدارات العشر التابعة لتعليم الغربية ـ حيث تقام الأنشطة الكشفية من خلال حفلات السمر وإقامة الأراضى الكشفية والمعارض، وتقوم لجنة من وزارة التربية والتعليم بتقييم الكشافين والمدارس المشتركة فى المهرجان .

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