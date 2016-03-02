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والد النقيب المصاب ببتر القدمين:"روحه المعنوية فى السماء ونفسه يرجع الشغل"

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والد النقيب المصاب ببتر القدمين:"روحه المعنوية فى السماء ونفسه يرجع الشغل" والد النقيب المصاب ببتر القدمين:"روحه المعنوية فى السماء ونفسه يرجع الشغل"
قال والد نقيب الشرطة محمود الكومى المصاب ببتر فى القدمين بحادث تفجير بسيناء، أن أبنه يعالج فى لندن، وتم اتخاذ خطوات طبية مهمة، وأن الداخلية توفر له كافة الإمكانيات اللازمة.

وأضاف والد الكومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الروح المعنوية لأبنه فى السماء، وأنه يتحدث معهم عن اشتياقه للعودة للعمل على أرض سيناء.

- بالصور.. مساعد وزير الداخلية وسفير مصر ببريطانيا يزوران مصابى الشرطة بلندن.. اللواء أبو بكر عبد الكريم يسلم أنواط الامتياز للضباط.. ويؤكد: نموذج مشرف لبطولات رجالنا.. والجالية المصرية نشاركهم ونساندهم
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- منح النقيب محمود الكومى ضابط المفرقعات نوط الامتياز من الطبقة الثالثة
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