والد النقيب المصاب ببتر القدمين:"روحه المعنوية فى السماء ونفسه يرجع الشغل"

قال والد نقيب الشرطة محمود الكومى المصاب ببتر فى القدمين بحادث تفجير بسيناء، أن أبنه يعالج فى لندن، وتم اتخاذ خطوات طبية مهمة، وأن الداخلية توفر له كافة الإمكانيات اللازمة.

وأضاف والد الكومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الروح المعنوية لأبنه فى السماء، وأنه يتحدث معهم عن اشتياقه للعودة للعمل على أرض سيناء.

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