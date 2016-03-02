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خط طيران بين شرم الشيخ وعاصمة كازاخستان التجارية 18 مارس لدعم السياحة

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خط طيران بين شرم الشيخ وعاصمة كازاخستان التجارية 18 مارس لدعم السياحة خط طيران بين شرم الشيخ وعاصمة كازاخستان التجارية 18 مارس لدعم السياحة
أعلنت الشركة المصرية ( جى اى تى ) المشغلة لخط الطيران بين وكازاخستان، عن إطلاق رحلة أسبوعياً بين مدينة الماطى وشرم الشيخ تبدأ من 18 مارس 2016، وحتى أخر شهر أكتوبر 2016.

وقال محمد عبد الفتاح شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المنظمة للخط "جى اى تى"، إن تسويق هذا الخط بدأ منذ 6 أشهر، وذلك بفتح فرع للشركة فى مدينة الماطى العاصمة التجارية لدولة كازاخستان، لضمان استمرارية تشغيله لفترة طويلة، ولخدمة الأغراض التجارية والتصديرية والسياحية، ولخلق الطلب بين البلدين، وذلك بالتعاون مع الطيران المدنى المصرى وسلطات الطيران الكازاخستانى، كما أنه تم اعتماد شركة طيران "فلاى ايجبت" بالعمل كناقل رسمى بين البلدين.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تنتظر حركة سياحية واعدة بين البلدين عند تشغيل هذا الخط، وبعد تحقيق نسب الامتلاء الاقتصادية ستدعم شركة "جى أى تى" فتح خطوط طيران لمدينة الغردقة ومدن أخرى فى جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أكد سامح سعد المستشار التسويقى لشركة "جى أى تى"، أنه تم إعداد خطة تسويقية واعدة لنقل أكبر حركة سياحية بين البلدين، ولتشغيل مقاصد سياحية جديدة، وأيضاً لتعريف السائح الكازاخستانى بالسياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان للاستفادة من الأعداد السياحية المنتظر قدومها، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار سامح سعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة تنتهج سياسية تسويقية بتعميم إتاحة بيع تذاكر الطائرات على أكبر قاعدة سياحية في البلدين، ما سيعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة بالحصول على فرص عادلة لاستجلاب مختلف طبقات السائحين ومختلف درجات الفنادق والإقامة، بعيداً عن سيطرة منظمى الرحلات الأتراك الذين يسيطرون على سوق السفر والسياحة فى هذا البلد، وأيضاً إعطاء الفرصة للفنادق بالتنافس فى الخدمات بعيداً عن حرق الأسعار.


>- "السياحة": زيارة الرئيس لكازاخستان تدعم ملف السياحة الوافدة

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