سعود بن نايف يناقش تنفيذ 928 مشروعاً في الشرقية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة أمس مجلس المنطقة في جلسته الحادية عشرة لدورة الانعقاد السادس وبحضور أعضاء المجلس، وقد استهل سموه الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما رحب بالدكتور صالح بن علي السلوك مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ووليد بن خالد السعدون مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة و م. عبدالحميد بن محمد السعدي مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة وذلك بمناسبة تعيينهم مسؤولين للأجهزة الحكومية بالمنطقة متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.

وقال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة بالإنابة م. مشعل بن ناصر العقيل إن المجلس استعرض جدول أعماله والمخصصة لمناقشة عدد من التقارير للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث استعرض كلٌ من أمين المنطقة الشرقية، ومدير عام الشؤون الصحية، ومدير عام الطرق والنقل، ومدير عام المياه، ومدير عام التعليم، ومدير عام الإسكان هذه التقارير، واتضح من خلالها بأن عدد المشروعات لهذه الجهات بلغت 928 مشروعاً منها 525 مشروعاً بلدياً و27 مشروعاً صحياً و65 مشروعاً للطرق و136 مشروعاً للمياه و163 مشروعاً للتعليم و12 مشروعاً للإسكان.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهمية قيام مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة بالمتابعة الميدانية لمشروعات المنطقة بشكل عام وبالأخص المتأخرة والمتعثرة والتأكيد على تنفيذها بجودة وكفاءة، وتسخير كافة الجهود لإنجازها في الوقت المحدد، كما أكد على بأن على مسؤولي الجهات الحكومية المتابعة مع الوزارات بخصوص المشروعات والخدمات بصفتهم ممثلين لهذه الوزارات والتعقيب على ما يخص المنطقة، وذلك بالمراجعة المباشرة والسعي حثيثاً لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بإداراتهم، إضافة إلى أهمية التنسيق مع جميع القطاعات بالمنطقة وبشكل مباشر لإنهاء الخدمات والعوائق التي تعترض سير العمل.

وقال سموه إن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تسعى بشكل كامل لتحسين الأداء على كافة المستويات سواء ما يتعلق بتنفيذ المشروعات أو بأداء الأجهزة الحكومية باعتبار أن الهدف الأساسي هو خدمة المستفيدين في كافة المجالات وأن نقوم بذلك بصدق وأمانة وإخلاص. وفي نهاية الاجتماع وجه شكره للجميع على الحضور وتفاعلهم حاثاً الجميع على تقديم الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام سائلاً سموه الكريم العلي القدير بأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.