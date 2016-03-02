فيصل بن بندر: نعيش في وطن لا يقبل سوى النظام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن الجهود التي يبذلها الدفاع المدني، واضحة وملموسة للجميع، تتطلب تضافر المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات الصادرة منهم، مبيناً أننا نعيش في وطن نظامي ولا يقبل سوى النظام.

وأضاف سموه خلال افتتاحه أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني "بالعثيم مول الربوة" تحت شعار "الإعلام وقاية"، أن العنوان المتخذ للفعالية رائع، مشيراً إلى أن التناغم بين الدفاع المدني والمواطنين والمقيمين أمر محسوس وملموس، متمنياً أن تكون خطواتهم دائما موفقة في المجال الذي تعتبره الدولة ضروري للجميع، داعياً إلى مزيد من الجهود في خدمة الوطن وأن تكون هناك أذرعة مشاركة من قبل المواطنين.

وفي بداية الحفل ألقى اللواء عايش الطلحي مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض كلمة قال فيها،" في اليوم الأول من شهر مارس من كل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني تحت مسمى تختاره الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للدفاع المدني والحماية المدنية، وقد جاء مسمى هذا العام " الإعلام.. وقاية" عنواناً للاحتفال بهذا اليوم، وذلك للتأكيد على أهمية الإعلام بجميع وسائلة، في نشر ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث المختلفة على مستوى الأفراد والمؤسسات والتأكيد على تطبيق إجراءات وأنظمة السلامة في المنشآت السكنية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعام، إلى جانب ترسيخ مفهوم السلامة في المجتمع".

اللواء الطلحي: نحرص على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال نشر ثقافة السلامة

وأوضح الطلحي أن المديرية العامة للدفاع المدني تحرص كل عام وبتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور المؤسسات والافراد في دعم جهود الدفاع المدني للقيام بدورهم والتأكيد على تفاعل المواطن الذي يمثل الركيزة الاساسية لنجاح الدفاع المدني في اداء مهامه الانسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك، بدأ الدفاع المدني بمنطقة الرياض، في وقت مبكر بالاستعداد والتهيؤ لهذه المناسبة، من خلال إعداد كافة البرامج والفعاليات التوعوية والثقافية التي سوف تسهم في رفع مستوى الوعي لكافة شرائح المجتمع ، من خلال تنظيم زيارات ومحاضرات في عدد من المرافق التعليمية والصحية، ومراكز الرعاية الاجتماعية والمصالح الحكومية للتعريف بإجراءات وأنظمة السلامة، والرفع من مستوى الوعي، بالإضافة إلى إقامة عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي يشارك فيها نخبة من الاكاديميين والخبراء وضباط الدفاع المدني في مجال السلامة، وإقامة معارض مصاحبة للفعاليات في مدينة الرياض والمحافظات.

العثيم: تشريف أمير الرياض دعم وحافز للمزيد من العطاء وتشجيع للجهات المستضيفة

من جانبه عبّر فهد بن عبدالله العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، عن ترحيبه بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مناسبة تشريفه فعاليات الدفاع المدني بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي ينظم هذا العام بالعثيم مول الربوة تحت شعار "الإعلام وقاية ".

وأكد العثيم أن تشريف سمو أمير الرياض للاحتفال، يعد دعما وحافزا للمزيد من العطاء وتشجيعا للجهات التي تستضيف مثل هذه الفعاليات المهمة وتعزيزا للمشاركات المجتمعية في دعم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدفاع المدني في نشر ثقافة السلامة بين فئات المجتمع كافة.

وقال إن الرعاية الكريمة للاحتفال من قبل سمو أمير الرياض، تأتي في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله-" للدفاع المدني وتوفير كافة الامكانات، من أجل تعزيز وتحديث قدراته، لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في كل أرجاء المملكة .

وأشاد العثيم بالجهود التي يقدمها الدفاع المدني بمنطقة الرياض من أجل سلامة أبناء الوطن والمقيمين ودوره الفاعل في الحفاظ على منشآتنا التنموية والاقتصادية بعون من الله وتوفيقه.

وفي نهاية الحفل تجول سموه في المعرض المصاحب للفعالية وكرّم الجهات الراعية للفعاليات.