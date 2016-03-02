أمير جازان يدشن الملتقى التعريفي الثامن لمشروع «نبراس»

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، فعاليات الملتقى التعريفي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، الذي تنفذه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو جازان.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المشروع وما حققه من نجاح خلال الفترة الماضية وما سيتضمنه اللقاء الثامن من فعاليات والذي يقام حالياً بالمنطقة.

وألقى عبدالإله بن محمد الشريف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يشتمل على العديد من الجلسات العلمية وورش عمل حول المخدرات وسبل الوقاية منها.

وأكد الشريف أن المشروع يعد مرتكزاً رئيسياً في مواجهة المخدرات، حيث جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لأهمية الجانب الوقائي في محاربة المخدرات، فقد جاءت توجيهاته بإنشاء المشروع وتكليف الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتخطيط له والإشراف عليه وتنفذه جميع الجهات في عموم مناطق المملكة، بإشراك جميع مؤسسات المجتمع ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات ومنها التعليم والصحة والإعلام والرياضة لوقاية المجتمع من مخاطرها.

بدوره، وصف اللواء أحمد بن سعدي الزهراني مدير عام المخدرات "نبراس" بأنه مشروع وطني كبير يخدم أبناء هذا الوطن من خلال العمل على مكافحة المخدرات، مستعرضاً الجهود المبذولة لحماية الشباب من هذه الآفة وتعقب المرجوين لها داخل وخارج الوطن.

وشدد على أهمية الدور المناط بالأسرة ومؤسسات المجتمع بالتعاون مع مكافحة المخدرات وجميع الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات والتوعية بأضرارها وما تسببه من أثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة جازان الدروع والهدايا التذكارية للجهات والأفراد المتعاونين والداعمين للمشروع.

وأكد الأمير محمد بن ناصر في تصريح صحفي عقب الحفل أهمية المشروع في التعريف بمخاطر المخدرات والأضرار المترتبة عليها والوقاية منها وضرورة العمل والتعاون والتنسيق من قبل جميع الجهات الأمنية والحكومية للتصدي لكل من يحاول استهداف شباب الوطن والنيل منه.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي حصن الفرد المسلم ويسعى إلى حمايته من المسكرات وما يذهب العقل بتشريعات تحفظ للمسلم عرضه ودينه وخلقه وتعاقب كل من يتجاوز الشرع ويستهدف الضرر بالأسرة والمجتمع بتنفيذ الأحكام الصارمة ضد مروجي المخدرات، مبرزاً الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في التصدي لعمليات التهريب التي تأتي من خارج حدود الوطن.

وحضر الحفل سلطان بن أحمد السديري وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، واللواء ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان، واللواء محيا العتيبي قائد حرس الحدود بالمنطقة، والعقيد سعد بن محمد جغيلم مدير فرع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.