سقوط " شيماء" و"محمود" قبل ترويجهما الحشيش والاقراص المخدرة بالمطرية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "شيماء خ ع" 24 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 194 قرص مخدر ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بحيازة الاقراص بقصد الاتجار وانها كانت فى طريقها لترويجها على عملاءها، وتحرر المحضر رقم 3349 لسنة 2016، جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث القسم من ضبط "محمود ى إ " 22 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ 38 الف و500 جنيه، وبمواجهته اعترف بانه كان يستعد لترويج الحشيش ، وأن الاموال من متحصلات الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم 3840 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.