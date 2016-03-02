محافظ مؤسسة التقاعد يقدر ل«الرياض» طرحها لندوة «التقاعد والتأمينات»

تلقى رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي خطاب شكر وتقدير من محافظ مؤسسة التقاعد الاستاذ محمد بن عبدالله الخراشي قدر فيه جهد "الرياض" في إعداد ندوة «التقاعد والتأمينات ومعالجة العجز المالي حماية لمستقبل الأجيال».. جاء نصه على النحو التالي:

سعادة الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي

رئيس تحرير صحيفة "الرياض"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الشكر لسعادتكم والعاملين معكم في صحيفة "الرياض" على إتاحة الفرصة للمؤسسة للمشاركة في الندوة التي عقدت بمقر الصحيفة تحت عنوان «التقاعد والتأمينات.. معالجة العجز المالي» حماية لمستقبل الأجيال والتي خصصت لمناقشة واقع نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتحديات المستقبلية لهما.

كما أثمن دور الأستاذ محمد الغنيم في إدارة الندوة وجميع الزملاء المشاركين لما طرحوه من آراء وأفكار كان لها الأثر البارز في إثراء النقاش حيال محاور الندوة.