القتل تعزيراً لثلاثة مهربي مخدرات

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانين منفصلين بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مهربي مخدرات اثنان منهم في منطقة تبوك والثالث في منطقة الجوف.

وقالت الداخلية في بيانها الأول: قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

بفضل من الله تم القبض على كل من المدعو سليمان بن مبارك بن سلامة المسعودي، والمدعو أحمد بن سعيفان بن مبارك المسعودي -سعوديي الجنسية- إثر قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين، وأسفر التحقيق معهما عن اعترافهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهما بما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهما. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سليمان بن مبارك بن سلامة المسعودي، وأحمد بن سعيفان بن مبارك المسعودي أمس الثلاثاء 21/5/1437ه في منطقة تبوك.

وفي البيان الآخر، ذكرت "الداخلية" أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات أردني الجنسية في منطقة الجوف.

وأضافت: بفضل من الله تم القبض على المدعو عيد محمد موسى التياها -أردني الجنسية- إثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب إليه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني عيد محمد موسى التياها -أردني الجنسية- أمس الثلاثاء في منطقة الجوف.