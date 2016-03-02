افتتاح مسجد بن عرار التاريخي في نعام.. اليوم

يدشن محمد الثاقب محافظ الحريق اليوم مسجد بن عرار التاريخي بنعام.

وقال محمد بن ناصر الجمعان مالك متحف نفحات الماضي بمحافظة الحريق صاحب فكرة الترميم إن إسهامه جاء تحقيقا للرغبة في تطوير المواقع الأثرية والسياحية في المحافظة، معيدا تأهيل المسجد الذي يعد من المساجد القديمة ضمن معالم التراث العمراني الوطني ونموذجا في عمارة المساجد القديمة والوحيد على مستوى محافظة الحريق والمراكز التابعة لها محافظا على طرازه وتصميمه المعماري القديم.

وقدم الجمعان شكره لمحافظ الحريق لتشريفه حفل الافتتاح، وبلدية الحريق على قيامها بتسوية ونظافة المنطقة المحيطة بالمسجد، وإدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لموافقتها على الترميم ومخاطبته الجهات المختصة بالمحافظة، وكل من ساهم بالدعم المادي ومن سعى لتأمين ما يحتاجه المسجد. كما أثنى الجمعان على المتطوعين في متابعة اعمال الترميم وهم عبدالله بن إبراهيم الفريح، وخالد بن حسن الزنان، ونايف بن إبراهيم الخضير، مؤكدا ان هذا المسجد الاثري سيسهم في نمو الجذب السياحي لنعام ومحافظة الحريق بصفة عامة. يشار إلى ان المسجد يقع وسط نعام (القاع) ويشغل مساحة 223 مترا مربعا وبه ملحق بئر (مسقاه) يستخرج منها الماء للوضوء والاستحمام قديما وبستان صغير به بعض النخيل الموقوف للمسجد ويشغل مساحة ما يقارب 25 مترا وللمسجد مدخل واحد من الناحية الشرقية وقد بنى المسجد الشيخ سعيد بن حجي (1229ه)، وجاءت تسميته بابن عرار عائدا لاسم الحي الذي به المسجد.