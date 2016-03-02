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القصاص من قطري قتل مواطناً في الأحساء

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    أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق قطري أقدم على قتل مواطن في محافظة الأحساء. وقالت الوزارة في بيان: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).

أقدم محمد بن مبارك بن سعيدان الجربوعي -قطري الجنسية- على قتل محمد بن سالم بن علي الجربوعي المري -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش إثر خلاف حصل بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل ورشدهما ومطالبتهما مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وصدق ذلك من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وصدق ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن مبارك بن سعيدان الجربوعي -قطري الجنسية- أمس الثلاثاء الموافق 21/ 05/ 1437 ه بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

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