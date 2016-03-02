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د. باواكد ل «الرياض»: شفاء أكثر من 15 حالة «جرب» في منطقة أضم

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د. باواكد ل «الرياض»: شفاء أكثر من 15 حالة «جرب» في منطقة أضم د. باواكد ل «الرياض»: شفاء أكثر من 15 حالة «جرب» في منطقة أضم

    كشف مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للصحة العامة د. خالد باواكد ل "الرياض"، أنه تم شفاء أكثر من 15 حالة من مرض الجرب التي تم تسجيلها بين طلاب وطالبات منطقة أضم في الفترة الماضية، وتبقى أربع حالات تحت العلاج في منطقة الليث.

وأضاف بأن عدد الحالات التي تم تسجيلها في أضم منذ ظهور المرض بلغت 25 حالة معظمها من الطلاب فيما تم تسجيل 14 حالة في الليث؛ حيث عملت وزارة الصحة بشكل سريع للقضاء عليه ومتابعة الحالات المرضية، كما قامت بإتلاف جميع المستلزمات الخاصة حتى لا يتم انتقال المرض إلى الآخرين.

وأشار د. باواكد إلى أن وزارة الصحة قامت بتوزيع 1200 قطعة جديدة من البطانيات والشراشف، موضحاً بأن الوضع مطمئن جداً، وأنه تم الكشف على 3000 شخص من قرية الجوينة التابعة لمنطقة أضم والمسجل فيها الحالات المرضية، وذلك بتنسيق مع الأهالي وإدارة التعليم في المنطقة، مؤكدا أن المرض لا يأتي إلا من سوء النظافة وعدم غسيل الملابس وعدم المحافظة على النظافة بشكل عام.

ونفى تسجيل أي حالات لمرض الجرب في محافظة جدة بين الطلاب والطالبات وذلك للتوعية الكبيرة التي تقوم عليها المحافظة في نقل رسائل توعوية للجميع عبر وسائل مختلفة، ولاسيما بين الطلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى المحافظة على النظافة بشكل كبير.

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