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«طبية» محمد بن عبدالعزيز بالجوف تشارك في مؤتمر الطلبة السعوديين في بريطانيا

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    شاركت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف في مؤتمر الطلبة السعوديين التاسع الذي أقيم في مدينة بيرمنجهام البريطانية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

ومثّل الأستاذ حاكم البلعاسي المدينة الطبية وذلك عبر دراسة تبحث في إمكانية استخدام متوسط حجم الصفائح الدمويه (MPV) في الكشف عن احتمالية حدوث الجلطات عند المرضى.

يذكر أن الدراسة التي قام بها الأستاذ حاكم البلعاسي كانت تهدف لمعرفة العلاقة بين الصفائح الدموية النشطة، ومتوسط حجم الصفائح الدمويه (MPV) لتحديد إمكانية الاستفادة من هذه العوامل كمؤشر على حدوث الجلطات.

وخلصت الدراسة أن متوسط حجم الصفائح الدموية يمكن أن يكون علامة بيولوجية هامة في الكشف عن نشاط الصفائح الدموية الذي يمثل بدوره مؤشرا على زيادة مخاطر الجلطات، كما أوصت باستخدام هذه العلامة كاختبار تمهيدي لتحديد احتمالية حدوث الجلطات من عدمها.

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