مشروعات الرياض.. 91% حكومية والبقيـة خـاصـة وخـيـريـة

كشف برنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تنوعاً في المشروعات التنموية التي تُنفذ حالياً في المنطقة، والتي بلغت 4638 مشروعاً، بقيمة إجمالية 460 مليار ريال شملت المشروعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والخيرية.

وأظهر التقرير أن تصنيف المشروعات بحسب جهة التمويل فقد بلغ عدد المشروعات الحكومية 4169 مشروعاً بنسبة تبلغ 91 في المائة من إجمال المشروعات، بينما بلغت المشروعات شبه الحكومية 213 مشروعاً، فيما بلغت مشروعات القطاع الخاص 233 مشروعاً، وأخيراً بلغت المشروعات الخيرية في المنطقة 23 مشروعاً.

ووفقاً للتقرير فقد تصدر قطاع النقل والطرق مشروعات المنطقة من حيث القيمة، بعدد 1020 مشروعاً وبقيمة 141 مليار ريال، تلاه قطاع المرافق العامة بعدد 944 مشروعاً بقيمة 111 مليار ريال، فقطاع الإسكان والخدمات العامة بعدد 1263 مشروعاً بقيمة 40 مليار ريال، ثم قطاع التنمية الاقتصادية ب 165 مشروعاً بتكلفة بلغت 34 مليار ريال، فقطاع الخدمات التعليمية بعدد 781 مشروعاً وبقيمة 29 مليار ريال، وأخيراً قطاع الخدمات الصحية ب 209 مشروعات بتكلفة بلغت 27 مليار ريال.

141 مليار ريال للنقل والطرق و111 ملياراً للمرافق العامة و40 مليار ريال للإسكان والخدمات العامة

ويعنى برنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض الذي تشارك فيه أكثر من 65 جهة ذات علاقة بالمشروعات التنموية، بإحصاء ورصد ومتابعة المشروعات على مستوى منطقة الرياض حسب القطاعات والجهات التي تتوزع عليها المشروعات، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، ويرتكز البرنامج في عمله على "نظام معلومات مشروعات منطقة الرياض" الذي قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداده في وقت سابق والذي يعتبر أحد أبرز الأساليب الحديثة في متابعة ورصد مشروعات التنمية.