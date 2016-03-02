بدء أعمال مؤتمر الأطفال بين الألعاب الإلكترونية والتقليدية في الرياض

انطلقت بكلية التربية بجامعة الملك سعود ممثلة بقسم السياسات التربوية ورياض الأطفال، مؤتمر "الأطفال بين الألعاب الإلكترونية والتقليدية" تحت رعاية حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، وذلك في قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض ويستمر لمدة يومين.

وقالت ندى الربيعة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ووكيلة قسم السياسات التربوية- مسار رياض الأطفال، والمشرف العام على المؤتمر: إن هذا المؤتمر جاء نتيجة جهد سنوات؛ ليجدد اهتمام المربين باللعب، وليُجيب عن الكثير من الأسئلة حول اللعب وتأثيره على الطفولة المبكرة، ويثير تساؤلات عديدة مرتبطة به، مؤتمر اللعب الأول يحاول أن يجعل للعب قيمة في حياة الإنسان ويحفز الأطفال للاهتمام بما حولهم، وذلك بدوره يخلق فرصًا لتطوير ذكائه وزيادة سعادته.

وبدورها ذكرت منيرة المنصور عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود قسم السياسات التربوية- مسار رياض الأطفال الرئيس التنفيذي للمؤتمر: نتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور عدد كبير من المهتمين والمهتمات والأكاديميين والأكاديميات والمعلمين والمعلمات، فالفئة المستهدفة هي شريحة واسعة من شرائح المجتمع السعودي، كما لمسنا الحرص الشديد من الجميع والتعاون والمساندة لإبراز هذه الفعالية، لأنها تمثل الجامعة، فهو مؤتمر على مستوى عالمي، ونعتبره نافذة لنا إلى العالم في مجال اللعب.

من جانبها، أوضحت الجوهرة بنت فهد آل سعود عضو هيئة التدريس في قسم السياسات التربية، مسار رياض الأطفال بجامعة الملك سعود (الأمين العام للمؤتمر): إن المؤتمر الأول للعب بجامعة الملك سعود يهدف لنشر الوعي بأهمية اللعب ومكانته كوسيط رئيس للتعلم في الطفولة المبكرة لأن التعلم في هذه المرحلة لا يتم إلا باللعب.

وأضافت: نحاول من خلال هذا المؤتمر معرفة واقع اللعب في البرامج الموجهة لمرحلة الطفولة داخل الروضات في المملكة ومدى تأثير التطور التكنولوجي وانتشار الألعاب الالكترونية الجاذبة للطفل، وما هي آثارها الإيجابية والسلبية لتلك الألعاب على طبيعة اللعب ونمو وتعلم الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ويطرح المؤتمر المبادرات لمعاونة المربين على فهم الألعاب المتاحة في الأسواق وتوظيفها بشكل إيجابي.