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عبد الرحيم على لـ"شيماء عبد المنعم": تغاضى عمن أثاروا ضجة ضدك.. واستمرى

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عبد الرحيم على لـ"شيماء عبد المنعم": تغاضى عمن أثاروا ضجة ضدك.. واستمرى عبد الرحيم على لـ"شيماء عبد المنعم": تغاضى عمن أثاروا ضجة ضدك.. واستمرى
أعلن النائب البرلمانى عبد الرحيم على، دعمه للزميلة الصحفية شيماء عبد المنعم، أول صحفية مصرية تقوم بتغطية حفل الأوسكار، بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له الزميلة بسبب ارتباكها أثناء سؤال النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، حول الفوز بأول جائزة أوسكار له.

وكتب "على" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إلى الصحفية الشابة شيماء عبد المنعم: لقد أجدتى يا زميلتى المحترمة وحاولتى قدر استطاعتك أن تثبتى وجودك فى حدث عالمى كبير يحلم كبار الصحفيين فى مجالك بالتواجد فيه، فاستمرى فى اجتهادك وسيكون لك شأن كبير فى المستقبل، فقط تغاضى عمن أثاروا ضجة ضدك وتعلمى كثيرا واجتهدى أكثر وستحصدى ثمار كل ذلك قريبا جدا، وساعتها أرجو أن تذكرينا".


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