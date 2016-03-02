الرئيس اليمنى يتسلم رسالة من السيسى تتناول مجمل التطورات على الساحة العربية

تسلم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تناولت مجمل التطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمنى للسفير المصرى الدكتور يوسف الشرقاوى، والذى نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول اللقاء جوانب التأهيل والتدريب والإغاثة التى تحتاجها اليمن فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها نتيجة عمليات الانقلاب، وما تسببت به من أوضاع مأساوية.

وأشاد الرئيس هادى بموقف مصر الإيجابى الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية باعتبارها عضواً فاعلاً ضمن قوات التحالف العربى لمواجهة التدخلات والتمرد فى اليمن، مشيراً إلى أن العلاقات اليمنية المصرية ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ، وستظل كذلك عبر تنسيق المواقف ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وحمل الرئيس اليمنى للسفير المصرى تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، عبر السفير المصرى الدكتور يوسف الشرقاوى عن سعادته بلقاء الرئيس اليمنى، مؤكداً موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وما تتمتع به العلاقة الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين من قوة وترابط.