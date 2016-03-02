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الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان

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الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، فى المنتدى الاقتصادى الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري - اليابانى المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية.

يحضر المنتدى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومسئولى كبريات الشركات اليابانية، ويتحدث من الجانب المصرى الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ورئيس هيئة الاستثمار، وسيتم استعراض مجالات الاستثمار المختلفة فى ، لا سيما فى مجال الطاقة والبنية الأساسية.

الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى (1)

الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى (2)

الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى (3)


>- السيسى يختتم زيارته لليابان غدا بحضور المنتدى الاقتصاى وزيارة مدرسة
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مصر 365

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