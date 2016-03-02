محافظ الاسكندرية: "الفاسد هنقطع رقبتة وقطع المرافق عن العقارات المخالفة"

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تصويب للقرار السابق من خلال دفع المخالف كافة تكاليف المقايسة و الكهرباء بالشريحة الغير مدعمة ، و سيتم توصيل المرافق للعقار بدون ترخيص و لكن لا يتعدى الارتفاعات المسموح بها ، خاصة و أن كافة مشاكل الاسكندرية تعود بالاصل الى المخالفات فى الارتفاعات
قائلا :" سنتعامل بمنتهى حزم فى قضية المبانى المخالفة و هنقطع رقبة الفاسد والمخالف، وأحذر أى مواطن من الشراء فى العقارات المخالفة لأنها سوف يتم ازالتها "
و قال فى تصريحات إعلامية مساء اليوم، أن المشكلة الأساسية فى الأسكندرية هى مخالفات المبانى، وتعود إلى تاريخ كبير من المخالفات، مطالبا بتشريعات حاسمة و رادعة للمخالفين
و حول ما أثير مؤخرا حول فاتورة الباهظة لعزومة وزير الثقافة، فى مطعم سمك شهير بالاسكندرية ، قال:" الاسكندرية أكبر من ذلك وتستطيع أن تكرم ضيوفها وهو أمر أصغر من التحدث فيه "
و حول منظومة القمامة فى الاسكندرية ، قال محافظ الاسكندرية ، أن المحافظة تعرضت الى زيادة مكثفة فى كميات القمامة ، فى مقابل نقص قيمة النظافة التى يتم تحصيلها على ايصال الكهرباء ، بما يجمع حصيلة 4 مليون جنية مقابل 16 مليون جنية هو قيمة عقد الشركة شهريا ، موضحا أن المحافظة تضطر الى تدبير اعتمادات مالية لسد العجز ، و أشار إلى أنة يتم حاليا الاعداد لكراسة شروط لطرح مناقصة جديدة ، فى شهر سبتمر القادم و سيتضمن أكثر من شركة بعد تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات
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