محافظ الاسكندرية: "الفاسد هنقطع رقبتة وقطع المرافق عن العقارات المخالفة"

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الاسكندرية، على استمرار المحافظة فى قطع المرافق عن العقارات المخالفة ، مشددا على أنة لن يتم توصيل المرافق إلى أيا من المخالف فى الإرتفاع و البناء على أراضى زراعية أو التعدى على خطوط التنظيم، مضيفا أن الاسكندرية خلال الفترة الماضية قامت بتوصيل المرافق الى 33 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تصويب للقرار السابق من خلال دفع المخالف كافة تكاليف المقايسة و الكهرباء بالشريحة الغير مدعمة ، و سيتم توصيل المرافق للعقار بدون ترخيص و لكن لا يتعدى الارتفاعات المسموح بها ، خاصة و أن كافة مشاكل الاسكندرية تعود بالاصل الى المخالفات فى الارتفاعات

قائلا :" سنتعامل بمنتهى حزم فى قضية المبانى المخالفة و هنقطع رقبة الفاسد والمخالف، وأحذر أى مواطن من الشراء فى العقارات المخالفة لأنها سوف يتم ازالتها "

و قال فى تصريحات إعلامية مساء اليوم، أن المشكلة الأساسية فى الأسكندرية هى مخالفات المبانى، وتعود إلى تاريخ كبير من المخالفات، مطالبا بتشريعات حاسمة و رادعة للمخالفين

و حول ما أثير مؤخرا حول فاتورة الباهظة لعزومة وزير الثقافة، فى مطعم سمك شهير بالاسكندرية ، قال:" الاسكندرية أكبر من ذلك وتستطيع أن تكرم ضيوفها وهو أمر أصغر من التحدث فيه "

و حول منظومة القمامة فى الاسكندرية ، قال محافظ الاسكندرية ، أن المحافظة تعرضت الى زيادة مكثفة فى كميات القمامة ، فى مقابل نقص قيمة النظافة التى يتم تحصيلها على ايصال الكهرباء ، بما يجمع حصيلة 4 مليون جنية مقابل 16 مليون جنية هو قيمة عقد الشركة شهريا ، موضحا أن المحافظة تضطر الى تدبير اعتمادات مالية لسد العجز ، و أشار إلى أنة يتم حاليا الاعداد لكراسة شروط لطرح مناقصة جديدة ، فى شهر سبتمر القادم و سيتضمن أكثر من شركة بعد تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات

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