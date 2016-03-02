محافظ الإسكندرية:موازنة المحافظة 150 مليون جنيه سنوياً بمعدل 20 جنيه للفرد

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، أن موازنة المحافظة 150 مليون جنيه سنوياً، ومقارنة بعدد مواطنى الإسكندرية البالغ عددهم أكثر من 4 مليون مواطن يصبح نصيب الفرد 20 جنيه سنوياً، بما لا يعكس الخدمات المطلوبة للمواطن، مشيراً إلى أنه تسلم بعض الصناديق الخاصة بالمحافظة خاوية، ما اضطره إلى البحث عن موارد مالية جديدة.

وأكد المحافظ خلال تصريحات إعلامية، على أن مصر بخير والإسكندرية بخير، وأن الرئيس قدم انجازات كبرى العالم كله يشهد لها.

وقدم محمد غبد الظاهر التحية إلى أهالى الإسكندرية، واصفاً أياهم بأنهم تحملوا الكثير، كما قدم إعتذار لكل شعب الإسكندرية خاصة الذين يتعرضون لنقص فى الخدمات، مشيراً إلى أن المحافظة تواجه 3 مشاكل كبرى، أولها التشريعات التى بعضها معوق للعمل، مطالباً البرلمان بتعديل التشريعات للقضاء على المحسوبيات والمجاملات.

وأضاف، " أما المشكة الثانية فهى الميزانيات المخصصة للمشروعات التنموية، والمشكلة الثالثة أنها ترتكز على سلوك بعض المواطنين الغير منضبط والسئ".

وتابع أن "المشكلة الأساسية فى الإسكندرية هى مخالفات المبانى، وتعود إلى تاريخ كبير من المخالفات، مطالباً بتشريعات حاسمة ورادعة للمخالفين.

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