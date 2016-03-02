"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم

أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، عن مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من عدة دول.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية، عن شراء قمح من بلاد المنشأ، ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتاً إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وبالأسعار المناسبة، شريطة مطابقة القمح للمواصفات القياسية.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، أن هيئة السلع التموينية تستورد القمح من خلال البورصات العالمية طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995، ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

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