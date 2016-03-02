محافظ البحر الأحمر يضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير شارع النصر بالغردقة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا بديوان المحافظة مساء أمس الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ مشروع الممشى السياحى فى شارع النصر بمدينة الغردقة.

حضر الاجتماع اللواء مصطفى صدقى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير المساعد، واللواء على شوكت، رئيس مجلس مدينة الغردقة، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية المشتركة فى المشروع .

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور مجموعة العوائق التى تقف حيال تنفيذ الخطة، وأوجه القصور فى التخطيط، وتم تقديم عرض موضح عن معوقات التنفيذ التى تمت المناقشة فيها وحلها فوريا.

كما أكد المحافظ على ضرورة عمل لافتات فى مواقع العمل مع الاهتمام بعمل مشايات لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أنه سوف يتم العمل فى الانتهاء من تعديلات جميع المرافق من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى بشارع النصر بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يتم البدء فى رصف الطريق مع نهاية شهر مارس الجارى.

حافظ البحر الأحمر يحضر ختام معرض "السيمبوزيوم" للنحت بالممشى السياحى بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يحضر ختام معرض "السيمبوزيوم" للنحت بالممشى السياحى بالغردقة