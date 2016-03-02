أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة بمدارس بالدقهلية للتعريف بأمراض الكلى

Google+ Print
حملة بمدارس بالدقهلية للتعريف بأمراض الكلى حملة بمدارس بالدقهلية للتعريف بأمراض الكلى
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة بالاشتراك مع وحدة أمراض كلى الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، للكشف وعمل التحاليل لأمراض الكلى وقياس الضغط، وعمل استبيانات لطلاب 9 مدارس حكومية وخاصة، وبدأت الحملة أمس الثلاثاء بمدرسة العائلة المقدسة.

وقام فريق طبى من كلية طب المنصورة ومستشفى الأطفال الجامعى بعمل التحاليل وقياس الضغط والتعريف بأمراض الكلى، وكذلك عمل استبيانات لأراء الأطفال.

ويضم الفريق الدكتور أيمن رفاعى رئيس وحدة أمراض وزرع الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن حماد أستاذ أمراض الكلى بمستشفى الأطفال، والدكتورة غادة القنيشى أستاذ أمراض الكلى بمستشفى الباطنة، والدكتورة مها شاهين رئيس لجنة الدعم الطبى والانسانى، والدكتورة منى زكى منسق النشاط الطبى للمدارس وأسرة السلامة بكلية الطب جامعة المنصورة، وأسرة السلامة بجامعة المنصورة.

وتعتبر هذه الحملة هى أول حملة تقوم بها جامعة المنصورة، وتعمل على اكتشاف أمراض الكلى عند الأطفال، مثل التهاب مجرى البول التهاب الكلى وأمراض الجهاز البولى، وسيتم اعلان نتائج الحملة ونتائج الكشف على الآباء والأمهات.

ويذكر أن احتفالية اليوم العالمى للكلى، يتم تنظيمها على مستوى العالم يوم 10 مارس من كل عام، كما تقوم كل دولة بتنظيم حملات خلال شهر مارس بعنوان "أمراض الكلى فى الأطفال".

مدارس بالدقهلية (1)

مدارس بالدقهلية (2)

مدارس بالدقهلية (3)

مدارس بالدقهلية (4)

مدارس بالدقهلية (5)

مدارس بالدقهلية (6)

مدارس بالدقهلية (7)

جامعة المنصورة تشارك بفعاليات العام المصرى البريطانى للتعليم العالى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365