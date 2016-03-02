حملة بمدارس بالدقهلية للتعريف بأمراض الكلى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة بالاشتراك مع وحدة أمراض كلى الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، للكشف وعمل التحاليل لأمراض الكلى وقياس الضغط، وعمل استبيانات لطلاب 9 مدارس حكومية وخاصة، وبدأت الحملة أمس الثلاثاء بمدرسة العائلة المقدسة.

وقام فريق طبى من كلية طب المنصورة ومستشفى الأطفال الجامعى بعمل التحاليل وقياس الضغط والتعريف بأمراض الكلى، وكذلك عمل استبيانات لأراء الأطفال.

ويضم الفريق الدكتور أيمن رفاعى رئيس وحدة أمراض وزرع الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن حماد أستاذ أمراض الكلى بمستشفى الأطفال، والدكتورة غادة القنيشى أستاذ أمراض الكلى بمستشفى الباطنة، والدكتورة مها شاهين رئيس لجنة الدعم الطبى والانسانى، والدكتورة منى زكى منسق النشاط الطبى للمدارس وأسرة السلامة بكلية الطب جامعة المنصورة، وأسرة السلامة بجامعة المنصورة.

وتعتبر هذه الحملة هى أول حملة تقوم بها جامعة المنصورة، وتعمل على اكتشاف أمراض الكلى عند الأطفال، مثل التهاب مجرى البول التهاب الكلى وأمراض الجهاز البولى، وسيتم اعلان نتائج الحملة ونتائج الكشف على الآباء والأمهات.

ويذكر أن احتفالية اليوم العالمى للكلى، يتم تنظيمها على مستوى العالم يوم 10 مارس من كل عام، كما تقوم كل دولة بتنظيم حملات خلال شهر مارس بعنوان "أمراض الكلى فى الأطفال".

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