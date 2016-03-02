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شركة مياه القناه تنفذ مجموعة من الدورات لرفع كفاءة العاملين بها

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شركة مياه القناه تنفذ مجموعة من الدورات لرفع كفاءة العاملين بها شركة مياه القناه تنفذ مجموعة من الدورات لرفع كفاءة العاملين بها
قال المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى فى تصريحات صحفية، أنه يتابع باهتمام ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية بشأن تقييم العاملين قبل الترقية من خلال الشركة القابضة، تطبيقاً لنظام المسار الوظيفى، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية (بيولوجى) للكيميائيين، وحاضر فيها الدكتور شريف الشافعى بشركة الدقهلية.

وقال خالد قدورة مدير التدريب، أنه جارى الآن تنفيذ الدورة التدريبية (النظام المحاسبى الموحد) للمحاسبين، والتى سوف تنتهى اليوم الأربعاء بقطاع بورسعيد، ويحاضر فيها المدرب إبراهيم عبد العزيز رئيس القطاع المالى بشركة البحيرة، وفى نفس التوقيت تنعقد دورة تدريبية نعنوان (التحليل المالى) فى مركز تدريب مصطفى كامل الإسماعيلية.

وأضاف قدورة أنه سوف يتم انعقاد الدورة التدريبية (بكتريولوجى) فى الفترة من 6 مارس وحتى 10 مارس، بمركز مصطفى كامل بالإسماعيلية.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى للشركة إلى أن إدارة العلاقات العامة بالشركة بصدد التنسيق لعقد عدد من الدورات المكثفه فى التوعية والخط الساخن للعاملين بالشركة.

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