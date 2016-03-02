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قافلة ثقافية لكلية الآداب بجامعة المنصورة لإحدى قرى الدقهلية

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قافلة ثقافية لكلية الآداب بجامعة المنصورة لإحدى قرى الدقهلية قافلة ثقافية لكلية الآداب بجامعة المنصورة لإحدى قرى الدقهلية
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، قافلة ثقافية لقرية نقيطة مركز المنصورة، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعى، وذلك بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالدقهلية بدعوة من أهالى نقيطة، وذلك بساحة مسجد النور بالقرية.

شارك فعاليات القافلة الدكتور عبد العال عبد الرحمن عبد العال أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بالكلية، والدكتور عبد السلام السيد عبد الله أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية، والدكتور دينا السعيد أبو العلا أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية، والدكتورة نجلاء محمد عاطف مدرس علم الاجتماع بالكلية، كما حضر الفعاليات مجموعة من المعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب بالكلية.

قافلة ثقافية (1)

قافلة ثقافية (2)

قافلة ثقافية (3)

قافلة ثقافية (4)

تعاون علمى وأكاديمى بين الملحقية الثقافية الفرنسية وجامعة المنصورة

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